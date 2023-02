STORY: Die Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi sorgten zu Wochenbeginn in Köln einerseits für Trubel und Lautstärke, andererseits aber auch für Ausfälle und mehr Stille als sonst. Hintergrund der aktuellen Arbeitsausstände ist der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst wie auch in der Luftsicherheit. In den Verhandlungen für die mehr als 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen ist eine Einigung aus Sicht der Gewerkschaft in weite Ferne gerückt. Verdi und die dbb-Tarifunion fordern für die staatlichen Bediensteten 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 500 Euro monatlich mehr. Stimmen von Protestierenden zum aktuellen Stand, darunter eine Erzieherin sowie eine Auszubildende im Pflegebereich. "Das ist sehr frustrierend, weil man dann einfach merkt, wie wenig man wert ist für die Politik, für alle. Das frustriert schon sehr, und das macht einen auch sehr traurig. Ich mache meinen Job jetzt..., habe vor 40 Jahren meine Ausbildung angefangen, meinen Job eigentlich immer sehr gerne gemacht. Aber jetzt, zurzeit ist es echt sehr anstrengend durch diesen ganzen Fachpersonalmangel und, und, und ist es wirklich sehr, sehr anstrengend geworden. Und dafür wollen wir einfach nur bezahlt werden." "Wir sind Auszubildende tatsächlich, und wir kriegen ja relativ wenig Gehalt für das, was wir arbeiten müssen. Und dafür streiken wir heute." "Wir fordern für besseres Gehalt für gute Arbeit und auch unter den gegebenen Umständen, die wir haben, dass wir hohe Inflationsraten haben und dass wir auch Leute haben, die es sehr schwer haben, über die Runden zu kommen. Das ist wichtig." Mit einem ganztägigen Warnstreik legte Verdi am Montag auch den Betrieb an den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn größtenteils lahm. Weitere Arbeitskampfmaßnahmen sind bereits geplant.

Mehr