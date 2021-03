Hupkonzert für mehr Geld für die Beschäftigten der Metall-und Elektroindustrie. Unmittelbar nach Ende der Friedenspflicht hat die IG Metall am Dienstag ihre Warnstreiks begonnen. Wegen der Corona-Auflagen entschied sich die Gewerkschaft in Dortmund für ein Autokino-Format. Vor dem Stadion von Borussia Dortmund wurde es zeitweise sehr laut. Die IG Metall fordert vier Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von einem Jahr. Außerdem einen tariflichen Rahmen für betriebliche Zukunftstarifverträge und bessere Perspektiven für Auszubildende. Knut Giesler, Bezirksleiter der IG Metall Nordrhein-Westfalen: "Es gibt kein Angebot bei den Prozenten. Es gibt nichts bei unserem wichtigen Thema Zukunft. Es gibt nichts bei dem wichtigen Thema Beschäftigungssicherung. Es gibt nichts bei dem Thema Auszubildende. Deshalb gilt es jetzt hier zu demonstrieren und den Arbeitsgebern zu sagen, Corona kann uns nicht aufhalten und wir sind auch in solchen Situationen gut arbeitsfähig." Stimmen von Streikenden vor dem Stadion in Dortmund: "Ungewöhnlich. Sehr ungewöhnlich und was ganz Neues. Auf die Straße gehen ist natürlich was ganz anderes wie hier aber ist besser wie gar nichts." "Ja, das ist schon eine besondere Art, aber in jeder Lebenslage ist es ja im Moment eine besondere Zeit und für mich ist es einfach unheimlich wichtig, dass der Warnstreik trotzdem durchgeführt werden kann, auch trotz dieser schwierigen Situation und da finde ich das eigentlich eine sehr adequate Lösung an der Stelle." "Ich hoffe es nicht, aber die Angst ist schon da, das es etwas verpufft halt." Die Arbeitgeber haben bisher eine Erhöhung in der größten Industriebranche mit 3,9 Millionen Beschäftigten in diesem Jahr unter Berufung auf die Corona-Pandemie ausgeschlossen. Stattdessen legten sie Mitte Februar in NRW ein Angebot vor, das für das erste Halbjahr 2022 eine bisher nicht bezifferte Einmalzahlung vorsieht und erst für das zweite Halbjahr eine prozentuale Lohnerhöhung vorschlägt. Die IG Metall hatte die Offerte abgewiesen.

