Mehr als 500 Migranten aus Venezuela stecken derzeit am Grenzübergang im kolumbianischen Villa del Rosario fest. Auf der Simon-Bolivar-Brücke warten sie auf die Öffnung der Grenze, die wegen der Coronapandemie geschlossen wurde. Wie in vielen Ländern herrscht in Kolumbien wegen der Pandemie eine Wirtschaftskrise. Viele Gastarbeiter haben deshalb ihre Arbeit verloren und wollen zurück nach Venezuela oder in andere Länder der Region. Jeden Tag werden es mehr. "Seit neun Tagen bin ich hier, am Verhungern, ohne Wasser, in der Sonne", berichtet Gabriela Ballesteros aus Peru. "Wir haben hier alle dasselbe Schicksal. Wir wollen zurück in unsere Heimat, weil wir genug davon haben, in der Fremde zu leiden." Einige der Wartenden sind seit Monaten zu Fuß unterwegs. Sie seien sehr schlecht behandelt worden, erzählen sie. Die Unterkünfte hier an der Grenze seien überfüllt. In Bogota erklärt Juan Francisco Espinosa die Lage. Er ist Direktor der kolumbianischen Einwanderungsbehörde. "Wir bemühen uns jeden Tag, möglichst viele Menschen durchzulassen. Doch statt 700 Menschen sind bis zu 2000 in den Unterkünften, weil sie von anderen Städten dorthin geschickt werden. Das erhöht den Druck auf uns. Denn die Wahrscheinlichkeit, sich mit dem Coronavirus anzustecken, steigt so erheblich." Die venezolanischen Behörden erlauben die Einreise von 300 Menschen pro Tag. Nach Angaben der Regierung in Bogota sind zwischen März und Mai dieses Jahres mehr als 68.000 Venezolaner in ihre Heimart zurückgekehrt.