Wieder mit den Enkeln spielen können, mit der Familie zusammen sein und noch ein paar gute Jahre genießen - was für viele Menschen selbstverständlich ist, ist für Siegfried Richtsteig momentan sein größter Wunsch, wenn sich seine Hoffnung auf ein Spenderherz erfüllt. Seit über 130 Tagen wartet er im Berliner Paulinenkrankenhaus auf eine Organspende. Als Hochdringlichkeitsfall darf er das Krankenhaus nicht verlassen. Eigentlich hatte Richtsteig auf seine Rente hingearbeitet, doch stattdessen kam der Schlaganfall, dann der Herzstillstand. Nun wartet er auf die dringende Organspende. "Die Wartezeit wird natürlich immer länger. Und sagen wir mal so, der aktuelle Stand ist, dass bis 65 Jahre die Transplantation gemacht wird in Deutschland, die Herztransplantation. Und die Zeit läuft weg, ich bin auch schon 64. Die Zeit rennt. es könnte dann sein, dass ich ein Jahr umsonst gewartet habe." Bis ein passendes Spenderherz gefunden wird, ist Richtsteig auf ein Herzunterstützungssystem, im Volksmund 'Kunstherz', angewiesen. Die Bundestagsabstimmung über eine Reform der Organspende wird Richtsteig aufmerksam verfolgen. Er ist für die von Gesundheitsminister Jens Span favorisierte doppelte Widerspruchslösung. Jeder Bürger, der nicht ausdrücklich widerspricht, ist automatisch Organspender.In einem Zentralregister soll ein Widerspruch dokumentiert werden. Gibt es dort keinen Eintrag, sollen zusätzlich die Angehörigen gefragt werden, ob es einen schriftlichen Widerspruch des Verstorbenen gibt. Je weniger bürokratische Hürden, desto besser, findet Richtsteig: "Es wird zuviel Papier verbraucht sozusagen, um das Ganze unter Dach und Fach zu kriegen und viele Jugendliche sagen sich, wenn sie dann einen Haufen Formulare vor sich sehen: Ist nicht, fang' ich gar nicht erst an. Das ist ja das Hauptproblem mit. Wenn die Aufklärung besser wäre im Ganzen, dann würde es vielleicht auch anders aussehen." Dieser Meinung ist auch der ärztliche Direktor des Paulinenkrankenhauses, Manfred Hummel. Er sieht in der doppelten Widerspruchslösung eine Möglichkeit, um mehr Organspender in Deutschland zu bekommen. Und gleichzeitig, um die Angehörigen zu entlasten. Diese müssten dann nicht im Todesfall entscheiden, ob Organe gespendet werden oder nicht. "Und man kann nur alle Menschen darum bitten, wenn morgen die Abstimmung erfolgt ist und die doppelte Widerspruchslösung nicht durchkommen sollte, was ich persönlich nicht hoffe, dass sie sich dann positiv dafür entscheiden, als Organspender zu fungieren, um eben die Notlage, die wir in Deutschland haben, und auch im besonderen Interesse der Patienten zu minimieren." Das andere Modell, das im Bundestag zur Abstimmung steht, sieht vor, dass jeder Einzelne gefragt wird, wie er zu einer Organspende steht. Dies könnte zum Beispiel bei einer Beantragung eines neuen Personalausweises gefragt werden. Ja, nein, vielleicht - alle Antworten sind möglich und sollen von den Behörden dokumentiert werden. Siegfried Richtsteig hofft weiter auf ein passendes Spenderherz. Und darauf, das Krankenhaus bald wieder verlassen zu dürfen.