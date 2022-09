STORY: Der Tankrabatt läuft bekanntlich zum 1. September aus. Am letzten August-Tag bildeten sich mancherorts vor Tankstellen deshalb lange Warteschlangen, wie auf diesen Aufnahmen vom Mittwochabend aus Bonn zu sehen. Wohl getrieben von Befürchtungen, die Preise könnten sprunghaft ansteigen, nahmen Autofahrer das Warten an der Zapfsäule in Kauf. Die Inflation in Deutschland ist derweil trotz des bislang geltenden Tankrabatts und des ebenfalls auslaufenden 9-Euro-Tickets wieder kräftig auf dem Vormarsch. Waren und Dienstleistungen waren im August durchschnittlich 7,9 Prozent teurer als ein Jahr zuvor, so das Statistische Bundesamt am Dienstag. Insbesondere hohe Energie- und Lebensmittelpreise treiben die Lebenshaltungskosten nach oben. Die Bundesregierung berät derzeit über ein drittes Entlastungspaket.

