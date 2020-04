Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat am Freitag die Notdienstzentrale des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes der Kassenärztlichen Vereinigung in Hamburg besucht. Alle Anrufe der 116 117 werden hier entgegen genommen und an die versorgenden Stellen vermittelt. Bereits seit zwei Jahren ist der Arztruf Hamburg hier 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche erreichbar, berät Patienten, organisiert Hausbesuche oder vermittelt Termine. In der Corona-Pandemie wurden die Strukturen der Einrichtung erheblich erweitert. Derzeit sind hier vier mal so viele Mitarbeiter tätig. Die Wartezeit in der Leitung hatte sich anfangs stark verlängert. Speziell zum Ende der Ferien in Hamburg sei es zu einem erheblichen Anstieg der Anfragen gekommen. Nun ist die Wartezeit laut KV Hamburg wieder fast auf den Wert vor der Pandemie zurückgegangen. Auch Tests von Verdachtsfällen werden von hier in die Wege geleitet und überwiegend im Rahmen von Hausbesuchen durchgeführt. Die dafür freiwillig zuständigen Ärzte des Arztruf Hamburg kommen aus dem niedergelassenen Bereich. 20-25 Einsätze haben sie pro Schicht. "Wir fahren inzwischen mit zwei- bis dreifacher Besetzung im Verhältnis zur Zeit vor der Corona-Zeit. Wir bekommen die Einsätze regelmäßig auf das Einsatzfahrzeug gespielt, mit Patientendaten, mit ersten Stichworten." Wegen begrenzter Kapazitäten bei der Schutzbekleidung bleibe der Rettungssanitäter bei Hausbesuchen manchmal noch im Fahrzeug. Nur der zuständige Arzt begibt sich in die Wohnung. Die Versorgungslage habe sich allerdings bereits verbessert, so dieser Arzt. Mitunter entpuppe sich ein Corona-Verdacht aber auch als anderer Notfall. "Als die Kollegin dort war, hat sie erkannt, das könnte auch was anderes sein. Hat ein EKG geschrieben, hat festgestellt: Ist doch ein akuter Myokardinfarkt. Und hat den Patienten dann notfallmäßig versorgt und dann weiter ins Krankenhaus geschickt." Der Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung hilft bei Erkrankungen, mit denen normalerweise ein Arzt in einer Praxis aufgesucht werden würde und deren Behandlung aus medizinischen Gründen nicht bis zum nächsten Tag warten kann.