Los Angeles, USA "Wir wollen einfach, dass sich die Menschen gegenseitig zur Rechenschaft ziehen. Besonders was das Thema Rasse angeht. Denn das ist ein langer Kampf. Das wird uns noch lange beschäftigen. Es ist nichts, das sich von heute auf morgen erledigt. Es ist etwas, dass mehr als 400 Jahre in unsere Gesellschaft eingesickert ist. Wir sind jeden Tag dabei, das zu ändern. Wenn Du also etwas siehst, von dem Du denkst, dass es rassistisch ist, mit dem Du nicht einverstanden bist, dann schweige nicht sondern mach den Mund auf. Denn das ist wichtig. Ich tue das jeden Tag. Es ist unangenehm für diese Menschen, aber wenn Du nichts sagt, wird sich nichts ändern." "Wir setzen uns heute gegen die Brutalität der Polizei ein, gegen ein System der Unterdrückung. Es geht nicht darum, ob der Polizist weiß ist oder schwarz oder Mexikaner. Bei der Polizei haben sie nur eine Farbe und die ist blau. Sie sind alle gegen uns und das wollen wir ändern. Wir wollen nicht auf der Straße von unserer eigenen Polizei umgebracht werden. Die Polizisten müssen verstehen, dass wir Vertrauen haben, dass sie uns schützen. Aber das tun sie nicht. Sie schützen uns nicht. Sie behandeln uns vielmehr als wären wir alle Kriminelle." "Ich bin hier um die Bewegung zu unterstützen. Ich will Gerechtigkeit, Frieden und Veränderung." London, Großbritannien "Wir leben im Jahr 2020, aber das alles gab es schon als ich in den 80er Jahren aufwuchs. Ich dachte damals, dass die Welt immer besser wird. Aber wir bewegen uns im Kreis. Zwischen damals und heute hat sich nichts geändert, auch wenn es vielleicht so aussieht. Der Rassismus hat sich verfeinert über all die Jahre." "Ich bin angewidert davon, wie viel Macht die Polizei hat. Ich bin angewidert davon, dass sie diese Macht missbrauchen. Es geht nicht unbedingt um schwarz oder weiß, sondern um Macht. Ich, wir haben den Eindruck, dass diese Macht missbraucht wird. Sie nehmen Menschen das Leben, besonders schwarzen Menschen. Und ich will nicht, dass sich die Ereignisse der Geschichte wiederholen. Als Schwarze dürfen wir das nicht zulassen." Paris, Frankreich "Für mich ist es wichtig, heute hier zu sein, denn ich bin eines der Opfer dieses systematischen Rassismus, den es in Frankreich gibt und auch in den USA. Auch wenn ich ein Opfer davon bin sollen die Unterdrückenden mitbekommen, dass wir bescheid wissen, dass wir reagieren. Deswegen bin ich heute hier."