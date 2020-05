Das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 mutiert und passt sich an seine menschlichen Wirte an - diese Erkenntnis konnte aus einer Reihe von Studien mit Tausenden von Proben gewonnen werden. Forscher des Los Alamos National Laboratory in den USA haben Genome des Virus untersucht, und dabei Mutationen in den Tentakeln gefunden, dem Teil der dem Virus seine unverwechselbare Form verleiht. Ihrer Einschätzung nach, könnte sich eine der gefundenen Mutationen möglicherweise durchsetzen, und dafür sorgen, dass sich die Ansteckung der Krankheit erhöht. Auch das University College London fand Mutationen, sagte jedoch, dass keine davon in diesem Stadium besonders besorgniserregend zu sein scheint. Erkenntnisse über die stabilen Teile des Virus könnten jedoch bei der Entwicklung von Medikamenten und Impfstoffen helfen, so die hieran beteiligten Wissenschaftler. Des Weiteren versuchen Forscher durch die Untersuchung von Mutationen darüber Aufschluss zu erlangen, ob es einen oder mehrere Virusstämme gibt. Der in den USA ansässige Genetiker Eric Topol, vom Scripps Research Institute in Kalifornien, sieht es als gesicherte Erkenntnis an, dass es nur einen Stamm gibt. Zusammenfassend lässt sich jedoch sagen, dass Genetikexperten davon ausgehen, dass es noch zu früh ist, um die Bedeutung verschiedener Mutationen abschließend einzuordnen.