Es ist die erste Ausgangssperre in Berlin seit Beginn der Pandemie. Von 21 Uhr abends bis 5 Uhr morgens dürfen sich Berlinerinnen und Berliner nur noch allein, mit ihren Partnern sowie einer weiteren Person im Freien aufhalten. Ab dem 6. April wird der Lockdown noch einmal verschärft: Abends und in der Nacht darf man sein Zuhause dann nicht mehr ohne triftigen Grund verlassen. Am Abend des Karfreitags waren die Bürgerinnen und Bürger geteilter Meinung: "Dann würde ich mir aber auch ein bisschen mehr Präsenz wünschen. Also wir waren vorhin in Friedrichshain spazieren und ich denke mal, wenn dort vielleicht mehr Polizisten oder so mal ihre Runden fahren würden, dann wäre das denke ich mal auch schon sinnvoll. Aber wenn man jetzt mal ein Paar, wie wir jetzt hier abends spazieren gehen, und uns daran jetzt irgendwie einschränkt, das finde ich schon absolut albern." "Es ist halt ein Versuch, um die Bewegung zu reduziert, aber ich bin mir nicht sicher, ob es was bringen wird." "Ich bin ein bisschen skeptisch gegenüber Beschränkungen im Allgemeinen, weil manche Länder haben gar keine und ziemlich ähnliche Zahlen wie Deutschland." "Ich hatte irgendwie noch gesehen, ich darf noch mit dem Hund raus, dann war ich erstmal beruhigt. Wobei ich glaube trotzdem, dass es Unsinn ist. Ich meine... Ja, die wollen die Jugend am Feiern hindern (säufzt)." Ein Jahr leben die Berlinerinnen und Berliner schon mit dem Coronavirus und üben sich im Privaten und in der Freizeit in Zurückhaltung. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche liegt derzeit bei 138 und ist damit etwas gesunken. Am höchsten liegen die Werte in den Bezirken Reinickendorf, Spandau und Friedrichshain-Kreuzberg.

