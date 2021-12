HINWEIS: DIESEN BEITRAG ERHALTEN SIE OHNE SPRECHERTEXT. O-TON HEYO KROEMER, VORSTANDSVORSITZENDER CHARITE UND VORSITZENDER CORONA-EXPERTENGREMIUM DER BUNDESREGIERUNG. "Was uns - und das hat die Regierende Bürgermeisterin gerade schon gesagt - sehr umtreibt, ist das, was in den nächsten Wochen passieren wird. Und wenn man ehrlich ist, wissen wir es nicht ganz genau. Der Stand heute ist, dass wir davon ausgehen, dass die Omikron-Variante deutlich ansteckender ist als alle bisherigen Varianten. Die Daten der letzten Tage deuteten darauf hin, dass es möglicherweise einen leichteren Verlauf dieses Krankheitsbildes gibt, sodass die Netto-Effekte inwieweit sich also die erhöhte Inzidenz, die Vielzahl von Patienten, die sich anstecken werden in irgendeiner Form ausgleicht mit leichteren Krankheitsverläufen, sehr schwer abzuschätzen ist. Es steht also im Raum, die Situation sehr, sehr sorgfältig zu beobachten und wie die Regierende Bürgermeisterin gerade gesagt hat, im Zweifelsfall dann eben auch sehr schnell reagieren zu können."

