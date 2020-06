Das Nördliche Breitmaulnashorn ist das bedrohteste Säugetier der Welt. Nur noch zwei Exemplare sind am Leben, hier in einem Reservat in Kenia. Die Verantwortung dafür, dass es soweit kommen konnte, trägt ein anderes Säugetier: Der Mensch. Wilderer rotteten die einst in weiten Teilen Ost- und Zentralafrika beheimateten Tiere aus. Internationale Wissenschaftler vom Projekt Biorescue haben die Verantwortung dafür übernommen, die tonnenschweren Riesen vor dem völligen Aussterben zu retten. Eine fast unlösbare Aufgabe - denn das letzte Männchen starb vor zwei Jahren - die beiden verbliebenen Tiere sind Weibchen. Thomas Hildebrandt ist Leiter der Abteilung Reproduktionsmanagement am Leibniz-Institut für Zoo und Wildtierforschung. "Alle Männchen sind schon verstorben. Wir haben nur noch ihr Sperma in unseren Kryobanken, im flüssigen Stickstoff. Und diese beiden weiblichen Tiere, Nagin und Fatou, beide im fortgeschrittenen Alter, können selber keine Kinder mehr bekommen. Und wir müssen deswegen sehr fortgeschrittene, assistierte Reproduktionstechnologien, kombiniert mit Stammzelltechniken einsetzen. Dafür brauchen wir die Südlichen Breitmaulnashörner als Leihmütter." Selbst wenn die befruchteten Eizellen erfolgreich von einer nahe verwandten Unterart ausgetragen würden, fiele den beiden verblieben Tieren eine essenzielle Rolle zu. "Es ist nicht nur wichtig, die Gene zu reproduzieren. Wir müssen auch das soziale Wissen, wie man einen Nördliches Breitmaulnashorn ist, entsprechend auf das neugeborene Baby übertragen. Und das kann nur von Nagin und Fatou passieren. Und diese beiden sind schon sehr alt. Das heißt, wir sind dort unter sehr viel Zeitdruck." Der Kampf um die Erhaltung des Nördliche Breitmaulnashorns sei eine Generationenaufgabe, so Hildebrandt. Nicht zuletzt auch das Erscheinen des neuartigen Coronavirus, das seinen Ursprung möglicherweise in einem zerstörten Lebensraum habe, zeige zudem, wie unklug das Vordringen des Menschen in komplexe Wildsysteme sei.