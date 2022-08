STORY: Ein gewaltiger Blitz erleuchtete am Donnerstag während eines starken Gewitters in Washington das Weiße Haus. Bei dem Einschlag wurden zwei Menschen getötet und zwei weitere schwer verletzt. Die betroffenen Personen waren im anliegenden Park unterwegs, der ein beliebtes Ausflugsziel ist. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, sprach zu Beginn des Presse-Briefings, am Freitag im Weißen Haus, ihr Beileid aus: "Lassen Sie mich zunächst sagen, dass dies das Haus des Volkes ist. Es sollte ein Ort sein, den alle sehen können. Wir sind traurig über den tragischen Verlust von Menschenleben nach dem Blitzeinschlag im Lafayette Park vergangene Nacht. Unsere Herzen sind bei den Familien, die ihre Angehörigen und geliebte Menschen verloren haben. Und wir beten für diejenigen, die weiterhin um ihr Leben kämpfen." Eine Kamera, die auf einem Gebäude auf der gegenüberliegenden Straßenseite angebracht ist, hielt den Moment fest, als der Blitz in einen Baum einschlug, der nur wenige Meter von dem Zaun entfernt steht, der das Weiße Haus umgibt.

Mehr