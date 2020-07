Am Montag wurde der ehemalige Bürgerrechtler John Lewis gefeiert. In der US-amerikanischen Hauptstadt Washington wurde dem ehemaligen Weggefährten von Martin Luther King die letzte Ehre erwiesen. Der Körper des ehemaligen Abgeordneten wurde im Kapitol verschlossen aufgebahrt, in dem er seit 1987 als erster afro-amerikanischer Kongressabgeordneter aller Zeiten gearbeitet hatte. Noch bis Dienstag soll er hier aufbewahrt bleiben. Anwesend war auch Trumps Herausforderer auf das Präsidentenamt Joe Biden, der jahrelang mit Lewis in der Demokratischen Partei zusammengearbeitet hatte. Der US-Präsident hatte sich hingegen geweigert, hinzugehen. Auf dem Weg ins Kapitol warteten vielerorts Menschen, um dem Bürgerrechtler die letzte Ehre zu erweisen. Sein Sarg wurde entlang des Lincoln-Memorials, dem nahe gelegenen Martin-Luther-King-Memorials sowie des großen Black-Lives-Matter-Schriftzuges vor dem Weißen Haus vorbeigefahren, zu Ehren seines lebenslangen Einsatzes für die Gleichberechtigung von Schwarzen in Amerika. Lewis war am 17. Juli in Atlanta, Georgia, im Alter von 80 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben. Somit passierte sein Tod inmitten der Black-Lives-Matter-Bewegung und zur Zeit als im ganzen Land Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus nach dem Tod von George Floyd ausgebrochen waren. Sein lebenslanger Kampf gegen die Rassentrennung und für mehr Gleichberechtigung war von zahlreichen Rückschlägen und Verhaftungen gezeichnet. Im Jahr 1963 nahm er an der Seite von Martin Luther King beim berühmten Marsch auf Washington für Arbeit und Freiheit Teil und sprach als Student für die Jugend. Zwei Jahre später kam er bei einem Polizeieinsatz nach einer Demonstration in seiner Heimatstadt Selma, Alabama fast ums Leben.

