Sengende Sommersonne über Deutschland. Menschen schwitzen und Wasser verdunstet, so auch das der Donau, hier im bayerischen Mariaposching. Viele Flüsse führen Niedrigwasser, die Schifffahrt wird eingestellt, Fische in andere Gewässer umgesetzt. Während das Wasser in See und Fluss zur Neige geht, sorgt die Abfüllanlage für Mineralwasser im hessischen Bad Vilbel für Nachschub - damit zumindest die Bevölkerung genug Wasser mit sich führen kann. Sibylle Trautmann ist Pressesprecherin des Unternehmens Hassia Mineralquellen und kennt den Favoriten ihrer Kunden. "Mineralwasser, Mineralwasser, Mineralwasser, Mineralwasser. Das ist auch gerade das Produkt, was Vorfahrt hat. Vor allen anderen Produkten. Wir haben ja auch Limonaden und Schorlen und so weiter im Angebot, aber Mineralwasser hat gerade auf allen Anlagen Vorfahrt. Weil das das Produkt ist, was der Kunde im Moment braucht. Zwei Liter am Tag sollen ja getrunken werden. Bei 40 Grad vielleicht doch noch etwas mehr. Also das Produkt, was gerade vor allem sehr, sehr gut läuft." Doch nicht jeder kommt aus eigener Kraft an diese zwei Liter Wasser am Tag. Wer bei der Versorgung mit ausreichend Flüssigkeit auf Hilfe angewiesen ist, kann in Berlin das Hitzemobil der Sozialgenossenschaft Karuna ansteuern. René ist obdachlos und weiß das Angebot zu schätzen. "Auf jeden Fall bedeutet dieser Hitzebus für mich, dass ich definitiv eine große Hilfe habe, durch diese Hitzewelle zu kommen - was jetzt extrem anstrengend ist und auch echt übel auf die Gesundheit geht. Mit dem Bus ist wenigstens eine vernünftige Wasserversorgung gewährleistet." Noch am Donnerstag hatten Temperaturen bis zu 42,6 Grad den Alltag erschwert. Für Samstag sagt der Deutsche Wettedienst Höchsttemperaturen von 31 Grad voraus, mit Gewittern in Westen und Süden des Landes. Die dürften dann weitere Abkühlung mit sich bringen.