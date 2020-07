Mit bangen Blicken schauen die Menschen in China auf die Staudämme. Heftige Regenfälle und Überschwemmungen bringen sie an den Rande ihrer Belastungsgrenze. Dammbrüche werden befürchtet. Viele der Dämme im Land sind alt und sollen Medienberichten zufolge in keinem guten Zustand sein. Nach den Regenfällen und Überschwemmungen der vergangenen Tage brachten die Behörden Tausende Einwohner im Süden des Landes in Sicherheit. Der staatliche Fernsehsender CCTV zeigte Aufnahmen von Rettungskräften, die Dorfbewohner in Schlauchbooten wegfuhren. Zuvor hatte ein Erdrutsch einen Nebenfluss des Jangtse blockiert. Der so entstandene Stausee könnte benachbarte Dörfer überfluten. Nach Aussage des staatlichen Wetterdienstes ist eine Entspannung der Lage nicht in Sicht. Es drohen weitere Regenfälle. Staatsmedien zufolge wurden mehr als 100.000 Soldaten, Rettungskräfte und andere Menschen mobilisiert, um gegen die Fluten anzukämpfen.