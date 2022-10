STORY: Die Rettungsaktionen laufen am Freitag auf Hochtouren. Tausende Menschen im Südosten Australiens waren aufgefordert, sich wegen massiver Überschwemmungen in Sicherheit zu bringen. Das betraf auch Teile Melbournes. Lang andauernde und massive Regenfälle haben der Region dieses jüngste Flutereignis beschert und Flüsse über die Ufer treten lassen. Mehrere Wasserläufe im Bundesstaat Victoria warteten mit extremen Pegelständen auf. Der dortige Premierminister Daniel Andrews sagte, absehbar könnte noch keine Entwarnung gegeben werden. "Wir werden für eine ganze Weile keine absinkenden Wasserpegel sehen. Und dann gibt es noch die Regenvorhersagen für die kommenden Wochen. Und natürlich war der Boden bereits durchnässt vor diesen Rekord-Niederschlägen der vergangenen Tage. Wir wissen, dass selbst mäßige Regenfälle in den nächsten Wochen ebenfalls eine wahre Herausforderung für uns darstellen werden. Das bleibt uns für eine Weile erhalten." Die Ostküste Australiens war in den vergangenen Monaten aufgrund sich verändernder Wetterphänomene wiederholt von verheerenden Überschwemmungen betroffen.

Mehr