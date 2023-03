STORY: In Israel haben den neunten Samstag in Folge zehntausende Menschen gegen die geplante Justizreform der Regierung demonstriert. Die Proteste in mehreren Städten begannen friedlich. Von der Polizei veröffentlichte Aufnahmen zeigten jedoch später, wie Demonstranten in Tel Aviv Absperrungen durchbrachen und bei Straßenblockaden Feuer entzündeten. Die Polizei setzte Wasserwerfer ein. Die Demonstranten wollen ein Gesetz der rechtsgerichteten Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu verhindern, das die Befugnisse des Obersten Gerichtshofs einschränken soll. Zudem soll die Regierung wichtige Befugnisse bei der Ernennung von Richtern erhalten. Kritiker sehen darin eine Bedrohung der Demokratie. Auch die USA und die Bundesregierung haben sich besorgt geäußert.

