Wasserwerfer-Einsatz türkischer Sicherheitskräfte am Montag in der Stadt Diyarbakir: Demonstranten sind hier auf den Straßen unterwegs, um gegen die Absetzung des gewählten, kurdisch-stämmigen Bürgermeisters durch die türkische Zentralregierung zu protestieren. Dieser bisherige Bürgermeister, Selcuk Mizrakli, hatte kurz zuvor gesagt: O-Ton SELCUK MIZRAKLI: "Es ist für mich nicht möglich, dieses Vorgehen der Regierung zu akzeptieren. Das ist mit rechtlichen Regeln nicht vereinbar. Egal, ob es in Diyarbakir oder in einer anderen Stadt hier passiert. Solches Vorgehen signalisiert eine neue Periode in der Türkei. Das kann man mit dem schlimmen Erdbeben vom 17. August 1999 vergleichen: Das Verbots-Vorgehen hat ähnlich furchtbare Folgen mit Blick auf die poltischen und demokratischen Werte, und auch hinsichtlich der Rechtsstaatlichkeit in der Türkei." Insgesamt setzte die Regierung in der Region drei gewählte Bürgermeister ab und ließ mehr als 400 Menschen verhaften, denen sie erklärtermaßen Verbindungen zu militanten Kreisen oder auch terroristische Bestrebungen vorwirft. Der von der Regierung jetzt eingesetzte neue Bürgermeister HASAN GUZELOGLU sagte: O-Ton: "Es gibt keinen Zweifel. Die Rechte der Angestellten hier in der Verwaltuung werden geschützt. Alle können hier weiterarbeiten - außer jenen, die mit terroristischen Organisationen verbunden sind. Rechtliche und Verwaltungsschritte werden ergriffen gegen jene, von denen wir meinen, sie haben Verbindungen zur PKK." Der Südosten der Türkei ist eine wesentlich von Kurden geprägte Region. Hier kommt es immer wieder zu Spannungen zwischen pro-türkischen und pro-kurdischen Kräften. Die in der Türkei seit langem verbotene "PKK", die Arbeiterpartei Kurdistans, hatte im Jahr 1984 einen Aufstand gegen den türkischen Staat begonnen. Mehr als 40.000 Menschen wurden seitdem in diesem Konflikt getötet.