STORY: HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Joachim Watzke, DFL-Aufsichtsratsvorsitzender: "Es stand überhaupt nicht zur Diskussion, dass eine Trennung von Hansi Flick in irgendeiner Weise auf der Tagesordnung stand, das war vorher allen Beteiligten klar, das war während des Gesprächs allen Beteiligten klar. Da ging es gar nicht darum, sondern es ging einfach darum, intern zu analysieren, was war gut, was war schlecht. Es ist ja normal, wenn du in der Gruppenphase ausscheidest, ist ja der Reflex, es ist alles schlecht. Es war aber nicht alles schlecht, wenn du es Dir mal genau und analytisch anguckst und die ganzen Daten mal auswertest, es war nicht alles schlecht, aber am Ende war es auch nicht gut genug, das ist ja klar. Aber das Gespräch, wie gesagt, keine Details. Nur eins dazu: Es war, das kann ich, glaube ich sagen, es war sehr konstruktiv. Es war auch sehr in die Tiefe gehend oft. Aber es war immer mit sehr viel Vertrauen unterlegt und in einer sehr, sehr guten, wirklich guten - Sie kennen mich, wenn ich das Gefühl hätte, das war keine gute Atmosphäre, würde ich nicht sagen, es war eine sehr gute Atmosphäre - es war wirklich eine gute Atmosphäre. Und am Ende haben wir alle ganz klar festgehalten, dass wir an einem Strang ziehen, dass wir vielleicht zwei, drei, vier, fünf Dinge ändern. Aber das sind keine wesentlichen Dinge. Und die Dinge, für die der Hansi Flick zuständig ist, nämlich Auswahl des Kaders, Taktik, Mannschaft, etc pp., da müssen wir auch gar nicht lange drüber reden, weil das ist doch ganz alleine seine Entscheidung. Punkt. Aus. Es gibt aber eben ein paar Dinge abseits des Ganzen, über die wir auch gesprochen haben, auch dann teilweise mit unterschiedlicher Meinungen. Aber es war war wirklich eine sehr, sehr gute Atmosphäre und das hat mir auch gestern sehr viel Hoffnung gegeben und das hat mich auch gestern, das hat mir auch Kraft gegeben, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das war wirklich ein sehr, sehr gutes Gespräch."

