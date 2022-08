STORY: Dramatische Bilder aus dem Berliner Grunewald am Donnerstagmorgen. Aufnahmen einer Gebäudekamera zeigen Explosionen inmitten der grünen Lunge im Südwesten der Bundeshauptstadt. Ein erster Alarm ging laut Feuerwehr gegen halb vier am frühen Morgen ein. Zuerst war von einem reinen Waldbrand die Rede, beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde aber schnell klar: hier brennt es auf dem Sprengplatz der Polizei. Rund 50 Tonnen Kampfmittel lagern hier. Laut dem Feuerwehrsprecher Thomas Kirstein zwangen anhaltende Explosionen und Trümmerteile die Brandbekämpfer zunächst zum Rückzug. "Wir sind jetzt gemeinsam mit der Polizei und der Bundeswehr hier im Einsatz. Es kommt ein Lösch-Hubschrauber zum Einsatz. Wir werden mit der Unterstützung der Bundeswehr im Laufe des Tages hoffentlich auch den Sprengplatz erkunden können. Das ist wichtig für unsere Lageeinschätzung, damit wir wissen können, ob wir näher herangehen können." Die Feuerwehr richtete einen Sperrkreis von einem Kilometer rund um den Sprengplatz ein. Auch mehrere Straßen, Autobahnen und der Bahnverkehr waren betroffen. "Nach jetzigem Kenntnisstand ist hier niemand verletzt worden. Wohngebäude sind auch nicht betroffen. Der Sprengplatz ist nicht umsonst mitten im Grunewald. Wohngegenden sind hier außerhalb von dieser 1000 Meter Marke. Glücklicherweise wurde von unseren Einsatzkräften und auch von sonstigen Menschen, die sich in Grunewald aufgehalten haben, niemand verletzt." Laut Einsatzkräften brannte es auf einer Fläche von 15.000 Quadratmetern. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, den Wald nicht zu betreten.

