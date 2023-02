STORY: Schreckmoment in Ayacucho in Peru, zwischen Lima und Cusco. Einer Buspassagierin gelang es am Mittwoch, dieses Video vom Abbrechen einer Felskante zu filmen. Geröll und Erde stürzten auf die Straße. Von einem Bus aus konnte Marcelina Palacios den Erdrutsch mitansehen. "Ich reise von Ica nach Pausa, zusammen mit meiner Mutter und nun geht es nicht weiter. Die anderen wollen laufen, aber mit meiner betagten Mutter geht das nicht." Nach dem Abgang stiegen einige Menschen aus und kletterten über das Geröll. Verletzte oder gar Tote gab es nicht. Wie lange die Straße unpassierbar bleiben wird, war zunächst unklar.

