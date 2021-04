Nordkorea will nicht an den Olympischen Spielen in Tokio teilnehmen. Das Sportministerium teilte am Dienstag mit, dass es keine Athleten nach Japan schicken werde, um sie vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen. Die Entscheidung sei bei einem Treffen des nordkoreanischen olympischen Komitees Ende März gefallen, teilte das Ministerium auf seiner Webseite Joson Sports mit. Nordkorea hatte 2018 an den Olympischen Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang teilgenommen, was Hoffnung auf eine Teilnahme an Tokio genährt hatte. Machthaber Kim Jong-un behauptet, dass Nordkorea eines der wenigen Länder ohne Corona-Fall sei. Beobachter gehen davon aus, dass es im Land bereits zu Erkrankungen gekommen sei. Nach Einschätzung von Experten ist die Corona-Pandemie nicht der einzige Grund, warum Nordkorea nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen will. Das Verhältnis zwischen Pjöngjang und Tokio gilt als äußerst belastet.

Mehr