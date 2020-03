Katastrophenfall in Bayern. Im Kampf gegen das Coronavirus wird das öffentliche Leben weiter eingeschränkt. Ab Mittwoch dürfen Speiselokale nur noch bis 15.00 Uhr öffnen und maximal 30 Gäste gleichzeitig bewirten. Auf ihren Schweinebraten müssen die Menschen zumindest im oberbayerischen Anzing dennoch nicht verzichten. Den gibt es im Wirtshaus Drive In: to go. "Grandios, weil wir überhaupt nicht mehr wissen, wo wir hingehen sollen, wenn wir was essen wollen. Wir können in kein Lokal mehr gehen. Wenn wir abends irgendwo hingehen wollen, geht es sowieso nicht mehr, weil sie um 15 Uhr zusperren. Ist es eine wunderbare Idee für Junggesellen? Für Damen, die den ganzen Tag arbeiten und nicht so gern kochen? Ich finde, das ist toll und gute Idee von unserem Wirt." Unter anderem Barbara Stadler hatte die Idee: Bayerische Küche auf Anruf. Zur Auswahl stehen unter anderem Zwiebelrostbraten und Wiener Schnitzel. Der Schweinebraten to go ist ihr besonderes Highlight, sagt die Wirtstochter. "Wir wollten ganz schnell reagieren und mit dem Haushalten, was wir haben, unser Personal auch wirklich weiter behalten und auch das Wirtshaus als Institution der Gesellschaft weiter aufrecht erhalten, haben uns einfach überlegt: Wie schafft man das? Wie kann man die Leute weiterhin bewirten?" Bis 20 Uhr kann man telefonisch bestellen, warten, bis die Info kommt, dass das Essen fertig ist, und abholen, trotz Corona-Krise.