Das Fackel für die Olympischen Sommerspiele in Tokio wurde am Donnerstag wie gewohnt im griechischen Olympia angezündet. Neu hingegen war, dass nicht so viele dabei zusahen. Aus Angst vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus, war die Veranstaltung für Zuschauer nicht zugänglich. Nachdem US-Präsident Donald Trump am Donnerstag dazu riet, die Spiele lieber zu verschieben, statt sie vor leeren Rängen auszutragen, trat am Freitag die japanische Ministerin und Olympiabeauftragte Seiko Hashimoto vor die Mikrofone. "Ich bin mir der Aussagen von Präsident Trump bewusst. Das Olympische Komitee und die Organisatoren erwägen überhaupt nicht, die Spiele zu canceln oder zu verschieben. Ich habe gehört, dass sie Vorbereitungen für sichere Spiele, wie geplant mit dem Eröffnungstag am 24. Juli, treffen." Wie Japans Regierungssprecher Yoshihide Suga mitteilte, habe Premierminister Shinzo Abe am Freitag Ortszeit etwa 50 Minuten mit Trump telefoniert. Einzelheiten aus dem Gespräch gab er nicht preis. Die Ökonomen von Goldman Sachs beziffern den wirtschaftlichen Anschub durch die Spiele für Japan auf rund 6,8 Milliarden Euro. Eine Austragung ohne Zuschauer würde Einbußungen bedeuten. In Japan sind bereit mindestens über 600 Covid-19-Fälle bestätigt worden. 15 Menschen sind laut Behördenangaben schon ums Leben gekommen. Experten sagen, dass die Zahl der Fälle aufgrund der begrenzten Anzahl von Tests im Vergleich zu vielen anderen Ländern trügerisch niedrig sein könnte.