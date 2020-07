In Bolivien ist es in vier bolivianischen Gefängnissen zu Unruhen gekommen, nachdem ein Häftling eines Medienberichts zufolge an Covid-19 gestorben war. Am Montag stiegen mehrere Insassen auf das Dach des San-Sebastian-Gefängnisses in Cochabamba und forderten mehr Tests, sowie eine bessere Versorgung, mehr Medikamente und die Freilassung von Schwererkrankten. In Bolivien wurden bisher rund 69.000 positive Infektionen festgestellt. Mehr als 2,5 Millionen Menschen sind mit dem Virus oder an der Lungenkrankheit Codiv-19 gestorben. Familienangehörige kritisieren die Zustände, in denen sich ihre Verwandten befinden. "Es gibt dort keine Ärzte, es gibt keien Medizin. Sie sterben da drin. Die können sie da nicht sterben lassen. Wir sind alle Menschen. Wir dürfen nicht erlauben, dass die Behörden so mit ihnen umgehen." Mittel- und Südamerika gehören laut Angaben der Weltgesundheitsorganisation zu den Brennkpunkten in der Welt. Hier sei die Lage für Risikogruppen derzeit besonders bedrohlich. In ganz Lateinamerika wurden bereits mehr als 144.000 Todesfälle registriert.

