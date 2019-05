Wegen des Streits über illegale Einwanderung von Mexiko in die USA will US-Präsident Donald Trump Importzölle auf sämtliche mexikanischen Waren erheben. Das kündigte er am Donnerstag Ortszeit in Washington an. Ab dem 10. Juni werde auf alle Importe aus Mexiko ein Zoll von fünf Prozent aufgeschlagen, schrieb Trump auf Twitter. Er werde stufenweise steigen, bis das Problem der illegalen Einwanderung gelöst sei. Mexikos Präsident Andres Manuel Lopez Obrador schlug gemäßigtere Töne an: "Ich will keine Konfrontation", schrieb er in einem Brief an Trump. Er bat um ein Treffen von Vertretern beider Staaten noch am Freitag in Washington, um eine Lösung zu suchen. Trump steht unter Druck, beim Thema illegale Einwanderung tätig zu werden. Seine im Wahlkampf angekündigte Mauer an der Grenze zu Mexiko scheitert weiter an der fehlenden Finanzierung durch den Kongress. Nach eigenen Angaben halten die US-Behörden derzeit rund 80.000 Migranten aus Süd- und Mittelamerika fest. Im Durchschnitt würden täglich 4.500 Menschen die Grenze überqueren. Von den Importzöllen wären auch deutsche Autobauer wie BMW, Volkswagen und Daimler betroffen, denn sie produzieren wie zahlreiche Rivalen in Mexiko Fahrzeuge für den US-Markt.