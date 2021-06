"Als Katholik bin ich zutiefst enttäuscht von der Position, die die katholische Kirche jetzt und in den letzten vielen Jahren eingenommen hat", sagte Kanadas Premierminister Justin Trudeau am Freitag, als er die katholische Kirche dazu aufforderte, Verantwortung für ihre Rolle beim Betrieb sogenannter Internatsschulen für indigene Kinder zu übernehmen, nachdem in einer ehemaligen Einrichtung die Überreste von 215 Kindern entdeckt worden waren. "Wir erwarten, dass die Kirche aufsteht und die Verantwortung für ihre Rolle in dieser Sache übernimmt." Einige der Kinder sollen zum Zeitpunkt ihres Todes erst drei Jahre alt gewesen sein. Die Entdeckung der sterblichen Überreste in der Kamloops Indian Residiential School in British Columbia, die im Jahr 1978 geschlossen wurde, hat alte Wunden wieder aufgerissen. Viele sind empört über den Mangel an Informationen und Verantwortlichkeit. Zwischen 1831 und 1996 waren durch das kanadische Internatssystem etwa 150.000 Kinder gewaltsam aus ihrem Zuhause geholt worden. Das erklärte Ziel der Schulen, die von der Regierung und kirchlichen, meist katholischen Gruppen betrieben wurden, war damals die Assimilierung indigener Kinder. Viele wurden missbraucht, vergewaltigt und unterernährt, was eine Kommission im Jahr 2015 , die mit der Untersuchung des Sysems beauftragt worden war, als "kulturellen Genozid" bezeichnete. Zudem wurde festgestellt, dass mehr als 4.100 Kinder während ihrer Zeit an den Schulen gestorben sind. Die Regierung der indigenen Völker Kanadas, auf deren Gebiet immer noch die Schule steht, verlangte am Freitag von der katholischen kirche eine öffentliche Entschuldigung. Im Jahr 2008 entschuldigte sich die kanadische Regierung formell für das System. Trudeau sagte, dass sich viele "fragen, warum die katholische Kirche in Kanada schweigt". "Bevor wir anfangen müssen, die katholische Kirche vor Gericht zu bringen, bin ich sehr hoffnungsvoll, dass die religiösen Verantwortlichen verstehen werden, dass dies etwas ist, an dem sie teilnehmen müssen und sich nicht davor verstecken." Der Erzbischof von Vancouver, J. Michael Miller, sagte am Mittwoch auf Twitter, dass die Kirche zweifellos im Unrecht war und seine Erzdiözese mit ihren Archiven und Aufzeichnungen bezüglich der Residential Schools transparent sein würden. Die Menschenrechtsexperten der Vereinten Nationen forderten am Freitag sowohl Kanada als auchd en Vatikan auf, den Tod der kürzlich gefundenen Kinder weiter zu untersuchen.

