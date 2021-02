Kamelle, Konfetti und Kölsch - vor genau einem Jahr war an diesen Dingen in Köln kein Mangel. Ausgelassen starteten die Jecken in den Straßenkarneval. Im Jahr bleibt davon nur eine wehmütige Erinnerung. Doch trotz Pandemie halten einige in Köln die Fahne hoch. O-TON HEIDI UND KATHARINA, JECKEN: "Wenn dat Trömmelsche jeht und die Musik kütt, dann jeht datt hier Bwwwwwwww! Datt is überhaupt kein Thema. Wir gehen jetzt ein bisschen durch die Stadt und dann machen wir es uns schön. Die Sonne strahlt und unser Herrjott is en Kölscher." O-TON BERND UND IRMGARD, JECKEN: "Traurüsch, traurüsch, traurüsch. Watt solln mer maachen. Aber dat nächste mal maachen mer datt umso doller." O-TON RALF VOIGT, JECKE: "Ett liegt hier an jedem selber, ob mer sich Freud meht, saach isch immer. Datt is natürlich dies Thema, nee. Und wenn man ens en paar Stunden hat, wo mer en vons janze Krom Abstand nemmen kahn, dann is datt ok." In ganz Deutschland gelten derzeit die Regeln zur Kontaktbeschränkung. Damit die auch von allen Jecken eingehalten werden, hat die Stadt Köln ein Alkoholverbot erlassen. Die Regeln werden vom Ordnungsamt kontrolliert. Und so bleibt den Jecken nur eines: Hoffen, dass sich die Pandemie bis zum 11. November erledigt hat.

