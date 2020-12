Wiej edes Jahr ist Marina Wessolowski Anfang Dezember nach Südafrika gereist, um dort mit ihrer Familie und Freunden das Weihnachtsfest zu verbringen. Seit 27 Jahren feiert die in Berlin lebende Geschäftsfrau das Fest in Kapstadt am Tafelberg. In diesem Jahr ist auch hier vieles anders – zum Beispiel mit Blick auf ihre Mutter, die inSüdafrika lebt: O-TONMARINA WESSOLOWSKI, DERZEIT IN SÜDAFRIKA WEILENDE GESCHÄFTSFRAU AUSBERLIN ("Meine Mutter, 76 Jahre alt, es war wahnsinnig schwer,sie zu sehen, nach einem Jahr, und sie nicht in den Arm zu nehmen.").Weihnachten wird auch fürihre Familie hier in Südafrika anders werden als erhofft: O-TONMARINA WESSOLOWSKI, DERZEIT IN SÜDAFRIKA WEILENDE GESCHÄFTSFRAU AUSBERLIN ("Normalerweise wäre Weihnachten so eine schöne Zeit,wo Familien und Freunde zusammentreffen. Aber auch wir habenentschieden, dass wir nur in ganz kleiner Kreis uns zusammenhalten,um dadurch nicht nur unsere Eltern, aber auch andere Leute zuschützen.") ImJanuar reisen sie und ihre Töchter dann üblicherweise zurück.Vorerst aber sitzt die Familie nun vielleicht länger fest inSüdafrika. Denn seit Montag ist die Beförderung von Passagierenauch aus Südafrika nach Deutschland untersagt – erklärtermaßenals Vorsichtsmaßnahme angesichts einer neuen Variante desCorona-Virus.

Mehr