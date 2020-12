Hinweis: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprechertext gesendet. O-TON LOTHAR WIELER, CHEF DES RKI "Ich habe eine vierköpfige Familie, meine Töchter gehen in Vorquarantäne, meine Frau ebenso und ich bin mehr oder weniger sowieso immer in Quarantäne, sitze immer nur in meinem Büro. Und wir werden meine Schwiegereltern als zweite Einheit haben, die ebenfalls extrem vorsichtig sind und von daher, das ist der Kontakt, den wir Weihnachten haben." O-TON BUNDESGESUNDHEITSMINISTER JENS SPAHN (CDU) "An Weihnachten, Heiligabend, Weihnachten bin ich mit meinem Mann allein, erstmalig, in dieser besonderen Situation. Wenn es geht mit Anmeldung und unter Hygienebedingungen werden wir die Christmette besuchen, aber das liegt jetzt eben auch an den Bedingungen zu, denen das möglich ist oder nicht."

