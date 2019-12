Nun verschafft er sich selbst ein Bild der Lage. Nach dem Abbruch seines umstrittenen Urlaubs hat der australische Regierungschef Scott Morrison von Wald- und Buschbränden betroffenen Regionen des Landes besucht. Am Montag wurde er über die Blue Mountains im Südosten Australiens geflogen. Im Kampf gegen die seit Monaten wütenden Feuer hat die Regierung nun eine neue Strategie verkündet. Angestellte im öffentlichen Dienst sollen bis zu vier Wochen zusätzlichen bezahlten Urlaub erhalten, wenn sie in dieser Zeit die Einsatzkräfte der Feuerwehr unterstützen. Zuvor war Morrison massiv in die Kritik geraten, weil er mitten in der angespannten Situation in Urlaub gefahren war. Tausende von Feuerwehrleuten sind im Einsatz. In Bargo südlich von Sydney gab es am Montag eine unerwartete Bescherung. Bewohner der Gegend dekorierten Einsatzfahrzeuge und verteilten Geschenke. "Das ist wirklich überwältigend, diese Unterstützung und all die Geschenke für unsere Kinder. Genau das brauchen wir im Moment. Ich bin nicht mal dazu gekommen, Geschenke zu kaufen. Meine Tochter wird im Januar ein Jahr alt. Danke Euch." Die Feuer bringen die Einsatzkräfte an die Grenze ihrer Belastbarkeit und haben bisher mehr als vier Millionen Hektar vernichtet. Seit September sind dabei mindestens neun Menschen ums Leben gekommen.