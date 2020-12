Weihnachtsstimmung im Katzencafé in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul. Rund 130 Katzen leben derzeit hier. Um die Menschen in die richtige Stimmung zu bringen, tragen einige von ihnen rot-weiße Weihnachtsmannkostüme. Die Besucher dürfen sich an ihrem Anblick freuen und die Tiere auch streicheln, wenn sie wollen. Café-Besitzerin Park Seo-Young hatte das Cafe vor vier Jahren eröffnet, um streunenden Katzen ein neues Zuhause zu geben. Durch die Corona-Pandemie sei der Betreuungsbedarf nicht unbedingt kleiner geworden, sagt sie: "Da viele Menschen zu Hause bleiben, adoptieren auch mehr Menschen Katzen. Aber gleichzeitig setzen mehr Menschen ihre Haustiere aus, da sich die Situation mit dem Coronavirus verschlechtert. Wann immer ich von solchen Nachrichten höre, schmerzt mich das sehr. Jede Katze, die hierher kommt, hat ihre ganz eigene Geschichte, wenn sie ausgesetzt wird. Katzen leben etwa 15 Jahre. Wenn die Menschen sie also unbedingt holen wollen, sollten sie bis zum Ende Verantwortung übernehmen." Nach Angaben des südkoreanischen Landwirtschaftsministeriums ist die Zahl der ausgesetzten Haustiere in der ersten Hälfte des Jahres um knapp vier Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen. Auch bei der Besucherzahl macht sich die Pandemie im Katzencafé bemerkbar. Früher kamen etwa 100 Besucher pro Tag, jetzt sind es etwa ein Drittel weniger. Diese Frau hat ihren Besuch nicht bereut: "Wegen des Ausbruchs des Coronavirus war es schwierig, zu Hause bleiben zu müssen. Also habe ich angefangen, mich mit Katzen zu beschäftigen und wollte sie unbedingt sehen. Es ist entspannend, die Katzen hier zu sehen" Auch die Katzen sollen etwas davon haben, dass Weihnachten ist. An den Feiertagen wartet ein besonderes Festmahl auf sie. Geplant ist eine Hühnerbrustparty.

