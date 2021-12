Eine Mischung aus Sport, Tradition und Spaß. Am Sonntag kamen in der ungarischen Hauptstadt Budapest Dutzende Teilnehmer bei einem alljährlichen Weihnachts-Lauf zusammen. Die leichte Bekleidung bei Temperaturen rund um den Gefrierpunkt war dabei Teil des Konzepts: "Zuerst hatte ich etwas mehr Kleidung an. Dann wurde es mir zu heiß. Es ist einfach ein tolles, befreiendes Gefühl." "Normalerweise ist das für mich der einzige Lauf im Jahr. Aber es sind auch Marathonläufer mit dabei. Und man kann sich nicht richtig vorbereiten, weil man nie weiß, wie das Wetter wird. Wenn wir Glück haben, wird ist warm, wenn nicht, werden wir frieren." Ob jetzt rund um die Null Grad warm oder kalt ist, kommt wohl ganz auf die Perspektive des Betrachters an. Es war bereits der 18. Lauf dieser Art in Budapest. Im vergangenen Jahr fiel die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie aus. Die Organisatoren des halbnackten Weihnachtslaufs spenden die Teilnahmegebühren an eine Kinderhilfsorganisation. Und auch dieser erwärmende Gedanke hilft vielleicht so manchem Teilnehmer der Kälte zu trotzen.

