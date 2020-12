Außergewöhnliche Jahre erfordern außergewöhnliche Weihnachtskrippen - das hat sich zumindest die katholische Gemeinde in Renningen gedacht. Anders als sonst gibt es dieses Mal neben Maria, Josef und dem Christuskind nämlich noch einen anderen Star: das Coronavirus selbst. Wirklich überraschend kommt die Entscheidung der Martinus-Kirche, das Virus so prominent zu zeigen, nicht. Pfarrer Franz Pitzal, der den Aufbau der Krippe bereits seit über 40 Jahren betreut und leitet, hat sich bewusst dazu entschlossen, die Figuren und Szenen an die Pandemie anzupassen: „Ja nu, in diesem Jahr dreht sich alles um Corona, das ist jetzt also keine große Erfindung. Wir wollten das also aufgreifen. Und das oberste Ziel war es den Menschen mit dieser Krippe Mut zu machen. Und das haben wir uns zum Thema genommen.“ Pfarrer Pitzal und das gesamte Helferteam, das aus zehn Ehrenamtlichen besteht, hat über vier Wochen Arbeit in die Vorbereitung der Krippe gesteckt. Doch zu Gesicht bekommt der Besucher den Aufbau lediglich während der Gottesdienste.

