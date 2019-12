Was wenige wissen, ist, dass der Weihnachtsmann sich bereits auf den Weg gemacht hat, um den Kindern Geschenke zu bringen. Doch dabei kann auch mal etwas schief gehen, so geschehen am Sonntag am Potsdamer Platz in Berlin: O-Ton Weihnachtsmann "Ich bin ja gerade mit meinem Schlitten hier über das Dach geflogen, habe ein paar Geschenke verloren und habe gesehen, dass die da unten im Panoramapunkt auf mich warten. Und die werde ich jetzt mal besuchen." Dafür zeigte der Gabenbringer dann seine Kletterkünste. Mit Paketen im Schlepptau seilte sich der sportliche Weihnachtsmann aus großer Höhe am Potsdamer Platz ab. Gefunden hat er den verlorenen Sack am Panoramacafe in der 24. Etage des Kollhoff Towers, wo sich viele Kinder dann auch über Geschenke freuen durften. Und somit herrschte an diesem 3. Advent auch eine angenehme vorweihnachtliche Stimmung in der Stadt. O-Töne VoxPops "Das mit den Geschenken nimmt langsam Übermaß. Aber es ist halt überall so und da muss man halt mitschwimmen." "Ich mag Weihnachten. Neues Jahr. Alles beginnt. Neues." "Wir kaufen uns rechtzeitig was, bevor der ganze Trubel losgeht. Und sagen: Das da, das schenken wir uns jetzt zu Weihnachten. So, gegenseitig." Und, wer weiß, vielleicht wird auch im nächsten Jahr wieder ein Weihnachtsmann auf dem Hochhaus am Potsdamer Platz, mitten in Berlin, zu bestaunen sein.