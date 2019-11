Es ist wieder so weit: Seit Montag können Berliner und Touristen über den Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz an der Gedächtniskirche gehen. Zum dritten Mal nach dem Anschlag im Dezember 2016. Damals wurden zwölf Menschen getötet und viele weitere verletzt, als ein islamistischer Attentäter mit einem Lkw auf den Platz raste. Massive Absperrungen um das Marktgelände herum sollen verhindern, dass sich ein ähnlicher Anschlag wiederholen kann. Dazu gehören Gitterkörbe mit Sandsäcken, Poller und mobile Lkw-Sperren. Der Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz sei nach wie vor kein Weihnachtsmarkt wie jeder andere, sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller: "Wir wollen eine schöne Zeit miteinander haben. Wir wollen diese Zeit auch genießen, aber auch sensibel mit diesem Ort umgehen. Und auch wir müssen es uns bewusstmachen, dass viele Menschen nach wie vor ihn eben auch als Ort der Trauer und an einen Ort wahrnehmen, wo sie dann auch an ihre Angehörigen, an die Opfer, die zu beklagen sind, denken wollen." Am 19. Dezember, dem Jahrestag des Anschlags, soll es eine Andacht in der Gedächtniskirche geben. Die Buden und Stände auf dem Markt sollen noch bis zum 5. Januar geöffnet bleiben.