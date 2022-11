STORY: Breitscheidplatz, Berlin Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche eröffnet Preissteigerung: Produkte um rund 10 Prozent teurer Energiekrise: Lichter werden abends früher ausgeschaltet O-TON BESUCHER PETER BROWNING: "Ich denke, erstens, so viel Strom braucht es nicht. Die haben viel gemacht, dass es auf LED umgeschaltet wird und ich denke, es gehört sich einfach dazu. Wenn wir uns das nicht gönnen, dann sieht es ganz schlecht aus." O-TON BESUCHER HORST GÖBEL: "Ich glaube, wir sollten trotzdem irgendwie in so eine Stimmung kommen, dass wir uns darauf freuen, dass Weihnachten wird oder auch über so einen schönen Markt freuen." Zur Erinnerung: Hier fand 2016 ein Anschlag statt Attentäter lenkte LKW auf den Markt - 13 Menschen starben

