Die Deutsche Post gibt zur Weihnachtszeit alles. Rund um die Uhr wird im DHL-Zentrum im hessischen Rodgau gearbeitet. Schichtarbeit - von acht Uhr morgens bis sieben Uhr morgens. Eine Stunde Pause, aber auch nur, weil die Maschinen irgendwann mal gewartet werden müssen. In den Medien und der Öffentlichkeit gibt es immer wieder Kritik an der Arbeit des Konzerns, vor allem an seinen Paketbooten. Immer wieder gibt es Beschwerden auch im Netz: Briefe würden verschwinden, Booten finden Adressen und Namen an Klingelschildern nicht, oder Paketscheine würden nicht bei den richtigen Personen und manchmal auch nirgendwo abgegeben werden. Kunden beklagen zudem lange Wartezeiten in den Filialen: "Normalerweise sind die Schlangen schon immer etwas länger, aber diesmal ist es extrem lang. Sind auch nur zwei Schalter offen. Da muss man halt durch." Isolde Kerker-Godec ist Leiterin der Niederlassung in Wiesbaden: "Wenn man 40 Jahre in dem Unternehmen ist und man hört solche Presse und man lebt, man brennt für diesen Job, dann ist das schon ärgerlich. Das ärgert uns auch sehr. Wir wissen aber, welchen guten Job, welche gute Qualität wir machen und dass wir für unsere Kunden immer verlässlich und zuverlässig sind. Wir versuchen auch, dass ein Stück weit zu ignorieren. Das braucht man auch nicht zu kommentieren. Ich glaube, wir machen einen richtig tollen Job bei der Post. Ansonsten hätten wir nicht diese Menge und diesen Ansturm bei uns." In dieser Woche kündigte die Post eine Erhöhung der Paketpreise an. Zum ersten Januar 2020 steigt der Preis für Privatkunden im Schnitt um drei Prozent. Die letzte Anhebung liegt mindestens drei Jahre zurück. Das Unternehmen begründete die Erhöhung mit gestiegenen Personal- und Transportkosten. Zu Weihnachten laufen die Fließbänder besonders heiß. Laut DHL erreichen nationale Päckchen und Pakete ihre Empfänger in der Regel bis zum 24.12., wenn sie bis Freitag, 20.12. um 18 Uhr in Paketshops, Filialen oder Packstationen aufgegeben werden.