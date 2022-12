STORY: Vorweihnachtliche Stimmung in München. Menschenmassen ziehen durch die Fußgängerzone, vollbepackt mit Taschen und Tüten. Kurz vor Heiligabend sind viele noch auf der Suche nach dem passenden Geschenk oder genießen die weihnachtliche Stimmung auf dem Christkindlmarkt vor dem Münchner Rathaus. Gut ist laut GFK auch die Verbraucherstimmung in Deutschland: "Zum Jahresende kann das Konsumklima zum dritten Mal in Folge zulegen. Allerdings von einem sehr niedrigen Niveau aus. Das Licht am Ende des Tunnels wird etwas heller, obwohl man natürlich sagen muss, dass der Tunnel noch relativ lang und tief ist. Aber insgesamt hat doch der Pessimismus zuletzt etwas abgenommen.“ Doch Entwarnung gibt der Konsumexperte nicht. Vor allem die hohen Heizkosten sind für viele Verbraucherinnen und Verbraucher Anlass zur Sorge. Die Menschen legen Geld zurück - diese Mittel fehlen dem Konsum an anderer Stelle. „Ja, das war für die Verbraucher ein sehr schwieriges Jahr. Wir hatten ein Rekordtiefstände bei den Stimmungsindikatoren, vor allem verursacht durch die multiplen Krisen, die wir haben. Wir haben Corona, wir haben den Ukraine-Krieg, wir haben sehr hohe Inflationsraten. All das hat natürlich die Verbraucher nachhaltig verunsichert. Und entsprechend die Stimmung auch in den Keller geschickt. Die Lage ist trotz der leichten Verbesserung, die wir zuletzt hatten, nach wie vor doch angespannt.“ In München freuen sich die Menschen auf Weihnachten. Auch jetzt unter der Woche nutzen viele die Möglichkeit zum Bummeln und Einkaufen. In diesem Jahr werden laut Rolf Bürkl wieder die ganz klassischen Geschenke unterm Baum liegen: „Wo immer am wenigsten auch gespart wird, das sind bei Spielsachen. Für die Kinder wird nach wie vor doch sehr gut Geld ausgegeben. Und dann sind natürlich die Klassiker, wie auch schon in den Vorjahren die Renner. Das können Bücher sein, das ist teilweise auch Unterhaltungselektronik. Es werden, was wir auch in den letzten Jahren schon gesehen haben, immer mehr auch Gutscheine verschenkt.“ Auch wenn die Menschen gerade weihnachtlich optimistisch gestimmt sind - ins neue Jahr schauen die meisten eher pessimistisch. Laut Bürkl gehen die deutschen Konsumenten davon aus, dass Deutschland im kommenden Jahr in eine Rezession rutschen wird. Allerdings dürfte sie weniger tief ausfallen, als befürchtet. Wirtschaftsexperten gehen davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt 2023 um etwa ein halbes Prozent sinken wird.

