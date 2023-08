Am Dienstag durchquerte er gerade Deutschland. Sein Manager gab an, Boas Kragtwijk habe sich bis dahin noch keine Blasen gelaufen. Die Nächte verbringt der 28-Jährige in einem Wohnwagen. Mit dem online gesammelten Geld soll ein Krankenwagen für die Ukraine angeschafft werden. Wohl im September wird der Läufer 50 Tage à 50 Kilometer hinter sich gebracht haben.