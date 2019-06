Mal eben kurz Wein holen - das sieht bei einem spanischen Weinproduzenten in der Nähe der nordspanischen Stadt Bilbao so aus. Die Mitarbeiter von Crusoe Treasure´s Cellar brauchen Sauerstoff-Flaschen und Schwimmflossen, um an die edlen Tropfen heranzukommen. Der Weinkeller des Unternehmens liegt nämlich 20 Meter unter dem Meeresspiegel, in der malerischen Bucht von Plentzia. Auf dem Meeresgrund lagern Rot- und Weißweine. Und das für einen Zeitraum von bis zu 18 Monaten. Damit sie nicht davonschwimmen, liegen sie in Käfigen. Die Traubensorten, die verwendet werden, sind nicht außergewöhnlich. Es sind die besonderen Bedingungen der Lagerung, die den Wein so besonders machen, sagt der Gründer des Unternehmens, Borja Saracho: "Das Meer wirkt auf unterschiedliche Weise auf den Wein ein. Durch die Tiefe wird ein bestimmter Druck auf die Flaschen ausgeübt, die damit mehr Sauerstoff im Inneren haben dürfen. Es gibt kaum Schwerkraft, die konstanten Temperaturen und die gleichmäßigen Bewegungen durch die Gezeiten wirken sich auch auf die Entwicklung des Weines aus. Deshalb sind die Weine weicher. Die Tannine werden besser integriert und sehr viel geschmackvoller. Tatsächlich kann das am Anfang ziemlich verwirrend sein, weil man den Wein nicht mit etwas Bekannten verbinden kann. Aber die Weine behalten den typischen Charakter der Trauben. Insgesamt sind sie sehr weich und sehr leicht zu trinken." Die Seepocken an den Flaschen der Unterwasserweine werden sehr gerne in Kauf genommen. Schließlich wird so deutlich, dass der Wein etwas ganz Besonderes ist. Ein weiterer Pluspunkt: Durch die Weinkäfige auf dem Meeresgrund entsteht so etwas wie ein künstliches Riff. Ein Ort, wo sich viele Meeresbewohner verstecken oder sesshaft werden können. Wer den Wein probieren will, muss allerdings etwas tiefer in die Tasche greifen. Eine Flasche kostet zwischen 50 und 90 Euro.