Auf die richtige Rebsorte kommt es an, dann kann Wein auch in Mecklenburg-Vorpommern angebaut werden. Das sagt der Leiter des Weinguts Schloß Rattey, Stefan Schmidt. Hier wurde 1999 mit dem Weinbau begonnen. Die Macher zählten damals zu den ersten in Norddeutschland. "Sonne haben wir bei uns mehr als genug. Das ist ein Fehler, wenn man denkt, in Freiburg gibt es mehr Sonnenschein. Stimmt nicht. Wir sind geografisch weiter im Norden, das heißt, bei uns sind die Sommer mit längeren Tageszeiten verbunden, das heißt, wir haben eine Stunde länger Tageshelle, Sonnenschein im Sommer, als in München zum Beispiel." Der Weinbau im Norden habe sich in 20 Jahren explosionsartig ausgeweitet, sagt Schmidt. Daran habe auch der Klimawandel seinen Anteil. "Dass jetzt sogar im Süden schon Rebsorten angebaut werden, die aus Frankreich stammen, die aus Spanien stammen. Also Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, das sind Sorten, die waren vor 30, 40 Jahren unvorstellbar für Deutschland. Die gibt es mittlerweile aus der Pfalz, aus Baden, aus Württemberg. Also das ist schon eine Entwicklung, die nicht bloß fröhlich stimmt, sondern auch zu denken geben sollte, dass das Klima sich in dieser Art so schnell verändert." An der Wärme mangelt im Norden es nicht. Die Vegetationszeit macht den Winzern zu schaffen. Die Rebsorte Solaris hat sich bewährt. Mit der aktuellen Lese ist Schmidt sehr zufrieden. Weitere Sorten wie Johanniter und Muscaris befinden sich bereits in der Testphase.