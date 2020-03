Der ehemalige Filmproduzent Harvey Weinstein wurde positiv auf das Coronavirus getestet, wie der Vorsitzende der Gewerkschaft der Justizbeamten des Bundesstaates New York am Sonntag mitteilte. Weinstein verbüßt zurzeit eine 23-jährige Haftstrafe, nachdem er wegen sexueller Übergriffe und Vergewaltigungen verurteilt wurde. Nach Angaben des Gewerkschaftsführers befindet sich der 68-jährige Weinstein nun in einem Hochsicherheitsgefängnis im Norden des Bundesstaates New York in Isolation. Auch mehrere Gefängnismitarbeiter wurden unter Quarantäne gestellt. Weinsteins Verurteilung wurden als Sieg für die MeToo-Bewegung angesehen, die auf das Ausmaß von sexuellem Fehlverhalten von Männern aufmerksam macht. Dutzende Frauen hatten Weinstein über Jahrzehnte sexuelle Übergriffe und Vergewaltigungen vorgeworfen.