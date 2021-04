Der ehemalige Hollywoodproduzent Harvey Weinstein will seine Verurteilung wegen mehrerer Sexualverbrechen nicht hinnehmen und geht in Berufung. Der 69-Jährige war im vergangenen Jahr zu 23 Jahren Haft verurteilt worden. Weinsteins Anwälte erklärten in einem am Montag in New York eingereichten Dokument fürs Gericht, dem Produzenten sei ein fairer Prozess verweigert worden. So hätten einige für Weinstein belastende Zeugenaussagen nicht zugelassen werden dürfen. Der Richter James Burke habe demnach die Aussagen zusätzlicher Beschuldigerinnen über Vorwürfe zugelassen, die niemals in Anklagen mündeten. Außerdem habe er ein - Zitat - "unangemessen hartes und übertriebenes" Strafmaß gegen Weinstein verhängt. Einer Geschworenen wird in dem Schreiben zudem Befangenheit vorgeworfen, da sie ein Buch geschrieben habe, in denen ältere Männer thematisiert werden, die die Nähe von jüngeren Frauen suchten. Die New Yorker Geschworenen-Jury hatte den "Pulp Fiction"-Produzenten im Februar 2020 der Vergewaltigung in einem minder schweren Fall und der schweren sexuellen Nötigung schuldig gesprochen. Der Gründer des Miramax-Filmstudios sitzt seine Strafe in einem Gefängnis in New York ab. Weinstein erwartet außerdem ein Prozess in Los Angeles wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung von mehreren weiteren Frauen.

