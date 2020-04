In Taiwan hat der Sommelier Peter Petrus zurzeit alle Hände voll zu tun. Wegen der Corona-Pandemie ist es für ihn unmöglich geworden, die Lehrstunden vor Ort anzubieten. Daher verschickt er Proben an die Teilnehmer und danach erklärt er per Livestream die Geschmacksnuancen der edelen Tropfen. Das Ganze ist für ihn mit einem deutlichen Aufwand verbunden: "Bis vor kurzem verdienten wir unser Geld mit Weinverkostungen, zwischen vier und zehn Kursen pro Monat. Die wurden nun abgesagt. Alleine im letzten Monat hatte ich vier Veranstaltungen, die nicht stattfinden konnten, weil die Kunden nicht teilnehmen wollten. Also habe ich überlegt, ob es einen Weg gibt, mit der Situation umzugehen. Und jetzt geht der Betrieb weiter." Die Teilnehmer machen gerne mit und sehen das Ganze positiv: "Ich kann den Wein trinken, während ich Peters Livestream in Echtzeit verfolge und seine Erklärungen anhöre. Ich denke also, es fühlt sich genauso an, wie dort zu sein. Vielleicht ist es sogar etwas gemütlicher, weil ich gerne bei mir zuhause bin." Eine Notlösung also, die aber zumindest zwei Seiten nutzt: Den Weinliebhabern in Taiwan, die sich auch in der Krise einen schönen Abend machen können. Und Sommelier Peter Petrus, der trotz abgesagter Veranstaltungen ein Einkommen hat.