STORY: Der Geier wartet schon - fragt sich nur, worauf? Auf den Straßen von Madrid war am Mittwoch ein Jungvogel unterwegs. Ein Hauseingang im hippen Stadtviertel Malasana hatte es ihm offenbar angetan. Beamte der Polizei von Madrid versuchten, den Aasfresser mit dem imposanten Schnabel einzufangen. Etwas misstrauisch beäugte der Geier die Einsatzkräfte - mit etwas Ablenkung und einer Decke gelang ihnen das Bergungsmanöver aber doch. Der Vogel wurde in eine Rettungsstelle für Wildtiere gebracht. Dort wurde festgestellt, dass der Junggeier dehydriert und offenbar etwas orientierungslos war. Nun soll sich der Geier erstmal erholen, bevor er wieder in seinen natürlichen Lebensraum gebracht wird.

