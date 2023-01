STORY: Winterlandschaft in Belgien. Nach Monaten mit vergleichsweise milden Temperaturen in weiten Teilen Europas hat ein Kälteeinbruch am Dienstag den höchsten Berg Belgiens mit einer dichten Schneeschicht bedeckt. Bäume und Felder rund um den 694 Meter hohen Signal de Botrange, waren am Dienstag weiß bestäubt. In Belgien war jüngst die wärmste Silvesternacht aller Zeiten verzeichnet worden, mit einer Mindesttemperatur bei Nacht von 13,4 Grad Celsius. "Die globale Erwärmung geht uns alle an. Früher waren die Jahreszeiten ausgeprägter und wir erkennen nun einen anderen Rhythmus", so die Einschätzung dieser Spaziergängerin. Nun aber ist Schnee gefallen. Die Temperaturen fielen in der Nacht auf Mittwoch unter den Gefrierpunkt.

