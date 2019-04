Quelle: Syrische Zivilverteidigung in der Provinz Idlib Dschisr asch-Schughur, Syrien Eine Explosion brachte Häuser zum Einsturz Dutzende Menschen wurden verschüttet, mindestens 17 kamen ums Leben Die Weißhelme konnten eine Frau aus den Trümmern retten Was die Explosion auslöste, ist nicht bekannt Die Weißhelme sind der syrische Zivilschutz Sie retten Menschen in Rebellengebieten nach Bombenangriffen Der Unglücksort liegt eigentlich in einer Pufferzone, in der nicht gekämpft werden soll Trotzdem greifen die syrische und die russische Armee immer wieder an