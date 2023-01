STORY: Ein Großteil der 220 Millionen Pakistaner müssen derzeit ohne Strom auskommen. Das Land arbeitet mit Hochdruck daran, seine Bürgerinnen und Bürger wieder mit Elektrizität zu versorgen. Mancherorts gebe es wieder Strom, schrieb Energieminister Khurram Dastgir am Montagabend auf Twitter. Etwa in Teilen der Hauptstadt Islamabad und in der südwestlichen Provinz Balochistan. Bereits am Montagmorgen war landesweit der Strom ausgefallen. Ursache seien Schwankungen im Netz, erklärte das Energieministerium. Viele Menschen haben kein Trinkwasser, da die Pumpen mit Strom betrieben werden. Internet und Mobilfunk fielen ebenfalls aus. Krankenhäuser und einige Firmen wurden über Notfallgeneratoren betrieben. Es war bereits der zweite große Stromausfall in Pakistan binnen drei Monaten. Fast täglich kommt es immer wieder zu kleineren, lokal begrenzten Ausfällen. Das System ist veraltet, Geld für die Modernisierung fehlt. Es gibt Experten zufolge in Pakistan zwar genug Kapazität, um den Bedarf der Bevölkerung zu decken. Allerdings ist die Branche so hoch verschuldet, dass Investitionen in die Infrastruktur und Stromleitungen ausbleiben.

Mehr