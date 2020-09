Die Kämpfe zwischen Armenien und Aserbaidschan um das Gebiet Bergkarabach wurden auch am Montag fortgesetzt. Dabei sollen mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen sein. Nachdem bereits Armenien mobil gemacht hatte, ordnete auch Aserbaidschan am Montag eine Teilmobilmachung an. Wehrplichtige wurden per Erlass zum Kriegsdienst eingezogen. Zwischen beiden Seiten gab es nach Angaben der jeweiligen Verteidigungsministerien schweres Artilleriefeuer. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan forderte, Armenien müsse sich sofort von aserbaidschanischem Land zurückziehen. Am Sonntag hatte er dem Präsidenten von Aserbaidschan Ilham Alijew bereits seine Solidarität zugesagt. Laut der Regionalregierung von Bergkarabach soll Ankara auch militärisch in den Konflikt eingegriffen haben. Das türkische Militär habe Waffen, Soldaten und Söldner in die Region entsandt, um Aserbaidschan zu unterstützen. China und Russland forderten beide Länder zur Beendigung der Kämpfe und zum Dialog auf. Die Bundesregierung sprach von einer "gefährlichen Lage". Es müsse einen Waffenstillstand und sofortige Verhandlungen geben. Der Westen und die Länder der Region beobachten den Konflikt mit Sorge, da er den Südkaukasus zu destabilisieren droht, durch den wichtige Öl- und Gaspipelines verlaufen.

